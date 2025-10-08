Голямо име от Dota 2 се оттегля от сцената

Легендарният играч Айдън “Insania” Саркохи обяви края на своята професионална кариера в електронния спорт Dota 2. Шведът ще остане в историята на заглавието най-вече с шампионската титла с Team Liquid от The International 2024.

В хода на кариерата си 31-годишният геймър премина през осем отбора, но именно с Team Liquid се превърна в истинска легенда, заработвайки си общо над два милиона долара от наградни фондове. Той сподели, че иска да продължи в сферата на електронните спортове като коментатор или треньор.