Голямо име от Dota 2 се оттегля от сцената

  • 8 окт 2025 | 11:56
Легендарният играч Айдън “Insania” Саркохи обяви края на своята професионална кариера в електронния спорт Dota 2. Шведът ще остане в историята на заглавието най-вече с шампионската титла с Team Liquid от The International 2024.

В хода на кариерата си 31-годишният геймър премина през осем отбора, но именно с Team Liquid се превърна в истинска легенда, заработвайки си общо над два милиона долара от наградни фондове. Той сподели, че иска да продължи в сферата на електронните спортове като коментатор или треньор.

