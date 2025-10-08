БФС ще се включи в националната образователна инициатива "Мениджър за един ден"

Българският футболен съюз ще се включи в националната образователна инициатива "Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт България през 2025 година. Тази най-значима и мащабна програма за кариерно ориентиране в страната предоставя на младежите над 16 години възможност за директен контакт с реалната работна среда в компании и организации от цялата страна.

"През 2024 година над 1200 ученици и студенти участваха в "Мениджър за един ден". В рамките на един ден младите хора имат възможността да развият ценни умения като работа в екип, междуличностни и социални умения, самомотивация, почтеност и етика. Участниците работят по бизнес казуси, намират решения и получават напътствия от ментори и доброволци, които ги насърчават и мотивират.

Тази година БФС ще отвори вратите си за младежи, като ще предложи различни работни позиции в структурата си, давайки възможност на участниците да се запознаят отблизо с работата в сферата на спорта и управлението. Това е отлична възможност за младежите да натрупат ценен опит и да се запознаят с бъдещите си кариерни пътища.

Датата на събитието е 23 октомври 2025 година, а за кандидатстване участниците могат да посетят сайта: https://mfd.jabulgaria.org/.

БФС с гордост подкрепя тази важна инициатива, която цели да стимулира кариерното развитие и мотивацията на младите хора в България", пише още в съобщението на централата.