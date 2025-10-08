Gentle Mates остава във VCT EMEA

Gentle Mates се завръща във VCT EMEA въпреки фактическото си изпадане от първенството по VALORANT - този път със статута на партньорска организация в турнира. Френският клуб ще заеме мястото на KOI, чийто слот бе отнет от Riot под претекст за непостоянно представяне и неизпълнение на възложени задължения.

Gentle Mates ще остане част от лигата от най-високо ниво до края на идната 2026 година, когато изтичат договорите на всички партньорски отбори. По официална информация, 10 отбора са били поканени да подадат заявления, сред които има гостуващи тимове и участници от VALORANT Ascension 2025. Девет от тях са проявили интерес.

Снимка: Gentle Mates