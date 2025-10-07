Популярни
  2. Баскетбол
  Аржентинска легенда сложи край на кариерата си на 43

Аржентинска легенда сложи край на кариерата си на 43

  • 7 окт 2025 | 17:37
  • 114
  • 0
Аржентинска легенда сложи край на кариерата си на 43

Аржентинската легенда Карлос Делфино обяви официално края на професионалната си баскетболна кариера. 43-годишното крило игра през последните два сезона за втородивизионния италиански тим Бенедето Ченто.

През сезон 2024/25 Делфино имаше средни показатели от 11 точки, 2.8 борби и 2.1 асистенции за 22.5 минути.

Роденият в Санта Фе играч има няколко сезона в НБА с екипите на Детройт Пистънс, Торонто Раптърс, Мулиоки Бъкс и Хюстън Рокетс. Сред европейските отбори, чиито цветове е защитавал, са Болоня, Химки и Баскония.

Карлос Делфино е част от шампионския състав на Аржентина, който грабва златото на Олимпийските игри в Атина през 2004 година. Той има и още един олимпийски медал - бронз от Пекин 2008.

Снимки: Gettyimages

