Аржентинска легенда сложи край на кариерата си на 43

Аржентинската легенда Карлос Делфино обяви официално края на професионалната си баскетболна кариера. 43-годишното крило игра през последните два сезона за втородивизионния италиански тим Бенедето Ченто.

През сезон 2024/25 Делфино имаше средни показатели от 11 точки, 2.8 борби и 2.1 асистенции за 22.5 минути.

At 43 years old, Carlos Delfino announced his retirement from basketball 👏🇦🇷



2004 Athens (Olympics) 🥇

2008 Beijing (Olympics) 🥉 pic.twitter.com/xIdCp70M6m — BasketNews (@BasketNews_com) October 7, 2025

Роденият в Санта Фе играч има няколко сезона в НБА с екипите на Детройт Пистънс, Торонто Раптърс, Мулиоки Бъкс и Хюстън Рокетс. Сред европейските отбори, чиито цветове е защитавал, са Болоня, Химки и Баскония.

Карлос Делфино е част от шампионския състав на Аржентина, който грабва златото на Олимпийските игри в Атина през 2004 година. Той има и още един олимпийски медал - бронз от Пекин 2008.

