Бивш съотборник на българска звезда е първенец по приходи във VALORANT

Както е известно, българинът Цветелин "CeRq" Димитров, който към момента е състезател на 500 Esports, имаше доста успешен скок в кариерата, по време на който прекара време в едни от най-класните състави от Северна Америка по Counter-Strike.

По това време негов съотборник бе Итън "Ethan" Арнолд, който преди впоследствие се отказа от CS, продължавайки кариерата си във VALORANT.

Шампионът от вчера от най-високото ниво във VALORANT - турнирът Champions, вече е заработил 516 244 долара от наградни фондове. Това го извежда на първо място в класацията по приходи от заглавието на Riot Games.