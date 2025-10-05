Популярни
»
Гледай на живо

Дербито между ЦСКА и Лудогорец остана без победител, отменен гол за разградчани и червен картон за домакините – на живо с анализа на Кирил Динчев след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. eSports
NRG надхитри Fnatic и вдигна трофея от VCT Champions

  • 5 окт 2025 | 22:10
  • 444
  • 0
Отборът на NRG се пребори за световната титла по VALORANT срещу Fnatic в големия финал на турнира VCT Champions, който тази година се проведе във френската столица Париж. Северноамериканската организация срази британците с 3:2 (13-3, 13-6, 13-15, 8-13, 13-5) и си спечели 1 милион долара от наградния фонд, докато за FNC останаха 400 000 долара.

Схватката, която бе реванш от горния плейофен поток, на големия финал произведе много по-драматични и интригуващи моменти. NRG стартира ударно на Corrode и Lotus, но след продължения "оранжевите" си прибраха Abyss, а след това победиха и на Ascent. Стигна се до финална - пета карта - Sunset, на която NRG дръпна още в първото полувреме, което се оказа достатъчно за успеха.

Приза за MVP получи Брок "brawk" Сомърхолдър, който завърши с 84 елиминации. Най-резултатен бе полякът от Fnatic Кайетан "kaajak" Харемски, който записа 90 фрага.

