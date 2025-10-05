NRG надхитри Fnatic и вдигна трофея от VCT Champions

Отборът на NRG се пребори за световната титла по VALORANT срещу Fnatic в големия финал на турнира VCT Champions, който тази година се проведе във френската столица Париж. Северноамериканската организация срази британците с 3:2 (13-3, 13-6, 13-15, 8-13, 13-5) и си спечели 1 милион долара от наградния фонд, докато за FNC останаха 400 000 долара.

Схватката, която бе реванш от горния плейофен поток, на големия финал произведе много по-драматични и интригуващи моменти. NRG стартира ударно на Corrode и Lotus, но след продължения "оранжевите" си прибраха Abyss, а след това победиха и на Ascent. Стигна се до финална - пета карта - Sunset, на която NRG дръпна още в първото полувреме, което се оказа достатъчно за успеха.

Приза за MVP получи Брок "brawk" Сомърхолдър, който завърши с 84 елиминации. Най-резултатен бе полякът от Fnatic Кайетан "kaajak" Харемски, който записа 90 фрага.