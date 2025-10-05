Трета поредна победа донесе място в топ 4 за Щутгарт

Щутгарт спечели трета поредна победа в Бундеслигата след като победи с 1:0 у дома опашкаря Хайденхайм. Единственото попадение за швабите отбеляза новото мароканско попълнение от Лестър Билал Ел Ханус в 65-ата минута, който се разписа за третия си гол от началото на сезона. Почти целият мач пък премина под сериозен дъжд.

Така Щутгарт ще посрещне международната пауза на 4-о място в таблицата с 12 точки. Хайденхайм пък остава на предпоследното място с едва 3 пункта.

Първата част предложи малко ситуации за гол, като най-добрите положения се откриха пред играчите на домакините Бадредин Буанани, Юлиан Шабо и Лоренц Асиньон, които обаче не намериха целта. Гостите пък отговориха с мощен изстрел на Микел Кауфман, който бе неточен.

Schlenzer knackt Defensivriegel



Lange Zeit ist es ein Geduldsspiel, dann sorgt Bilal #ElKhannouss für das Tor des Tages. Der VfB gewinnt 1:0 gegen Heidenheim und klettert in der Tabelle.



Hier geht's zum Spielbericht: https://t.co/W8OhJHoXxQ#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga |… pic.twitter.com/rXFdtH1vh4 — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) October 5, 2025

След почивката темпото на играта не се промени значително, но домакините започнаха да атакуват по-често и малко след час игра поведоха в резултата. Билал Ел Ханус, който бе отбелязал гол и в двата последни домакински мача на Щутгарт, се откъсна от защитниците и стигна до границата на наказателното поле, след което спокойно завърши с перфектен удар - 1:0 в 65-ата минута.

В последните секунди на срещата попадение на Ермедин Демирович за швабите бе отменено след намеса с ВАР заради нарушение. В наистина финалното положение за двубоя пък Хайденхайм можеше да изравни чрез резервата Щефан Шимер, но ударът му с глава мина с малко встрани.

Следвай ни:

Снимки: Imago