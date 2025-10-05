100 кила ще направи песен за националите

Рапърът 100 кила сподели, че иска да напише песен, която да посвети на националния отбор по волейбол.

В предаването „Събуди се" изрази гордостта си от успеха и второто място на младите лъвове на Световното първенство.

„Чакам всеки един от тях да ми изпрати ключови думи, свързани със себе си, които ги превръщат от нормални хора във волейболни чудовища. Гордея се, че при посрещането им София слушаха моята песен „100 гайди". Посветих я на всички спортисти, за да ги мотивирам и да им давам енергия. Ако искат преди всеки един техен мач взимам микрофона и уредбата и ще ги подгрявам", сподели рапърът пред Нова телевизия.