Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
Изумителни пропуски оставиха Удинезе само с точка

  • 5 окт 2025 | 15:38
  • 369
  • 0

Два необясними пропуска на празна врата лишиха Удинезе от заслужена победа над Каляри в ранния двубой от неделната програма на 6-ия кръг на Серия “А”. Срещата в Удине завърши при 1:1, което обаче не отразява случилото се не терена. Дженаро Борели вкара за гостите в 25-ата, а в 58-ата бившият футболист на Лудогорец Кристиан Кабаселе изравни.

Почти през целия мач “фриуланите” доминираха и създадоха куп ситуации. Изумителни пропуски обаче направиха Николо Дзаниоло (74’) и Вакун Байо (90’), които бяха оставени да реализират на празна врата, но и двамата стреляха над гредата. Отделно през първото полувреме домакините удариха и две греди.

Почти през цялото време на терена за Удинезе беше още един футболист, минал през Разград - Якуб Пьотровски.

След този “хикс” двата отбора продължават да са с еднакъв актив.

