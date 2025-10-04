Fnatic срази DRX и ще играе финал на VALORANT Champions срещу NRG

Fnatic направи впечатляващ обрат и се класира за големия финал на VALORANT Champions след победа с 3:1 (8-13, 13-3, 13-11, 13-4) над корейския DRX в мача от долната част на плейофната схема. Европейският гранд ще получи втори шанс срещу NRG , който го победи във финала на горната част на плейофите.

DRX напуска Париж с бронз и чек за 250 000 долара, докато Fnatic си гарантира поне $400 000 и шанс да грабне титлата и голямата награда от $1 милион. Утре предстои големият реванш срещу NRG – финал, който обещава да взриви арената във френската столица. Срещата ще се изиграе от 14:00 часа българско време в Best-of-5 формат.