Жирона дочака първа победа в Ла Лига

Чак от осмия опит Жирона успя да стигне до така чаканата първа победа през сезона в Ла Лига. Каталунският тим стори това след 2:1 над Валенсия в двубой на своя “Монтиливи”. Владислав Ванат беше точен за 1:0 с далечен удар. Гостите изравниха в 57-ата чрез Диего Лопес, но шест минути по-късно Арнау Мартинес вкара втория гол за домакините, оказал се и победен.

В продължение на 20 минути края, в това число и 10-минутно добавено време, Жирона игра с човек по-малко заради изгонването на Иван Мартин за два дължи картона.

Досега каталунците бяха на последно място, но с този успех направиха скок нагоре. След паузата тях ги очаква дерби с Барселона.

В същото време Валенсия е със само една победа в последните си пет двубоя.