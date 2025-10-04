Популярни
Жирона дочака първа победа в Ла Лига

  • 4 окт 2025 | 19:28
  • 385
  • 0
Жирона дочака първа победа в Ла Лига

Чак от осмия опит Жирона успя да стигне до така чаканата първа победа през сезона в Ла Лига. Каталунският тим стори това след 2:1 над Валенсия в двубой на своя “Монтиливи”. Владислав Ванат беше точен за 1:0 с далечен удар. Гостите изравниха в 57-ата чрез Диего Лопес, но шест минути по-късно Арнау Мартинес вкара втория гол за домакините, оказал се и победен.

В продължение на 20 минути края, в това число и 10-минутно добавено време, Жирона игра с човек по-малко заради изгонването на Иван Мартин за два дължи картона.

Досега каталунците бяха на последно място, но с този успех направиха скок нагоре. След паузата тях ги очаква дерби с Барселона.

В същото време Валенсия е със само една победа в последните си пет двубоя.

Още от Футбол свят

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 10815
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 14696
  • 7
Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

  • 4 окт 2025 | 15:51
  • 3243
  • 0
Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 1437
  • 2
Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

  • 4 окт 2025 | 14:47
  • 1310
  • 1
Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

  • 4 окт 2025 | 14:18
  • 3399
  • 5
Левски 1:0 Берое, Сангаре завърши отлична атака на "сините"

Левски 1:0 Берое, Сангаре завърши отлична атака на "сините"

  • 4 окт 2025 | 20:14
  • 23233
  • 20
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 14937
  • 9
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 27105
  • 37
Челси 1:0 Ливърпул, втори пропуск на Салах

Челси 1:0 Ливърпул, втори пропуск на Салах

  • 4 окт 2025 | 19:30
  • 7547
  • 12
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 10815
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 14696
  • 7