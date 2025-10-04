Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Sesame НБЛ разкри: кой е най-високият отбор в Лигата, кой е най-възрастен и кой най-млад

Sesame НБЛ разкри: кой е най-високият отбор в Лигата, кой е най-възрастен и кой най-млад

  • 4 окт 2025 | 17:14
  • 348
  • 0
От Sesame Национална баскетболна лига решиха да разкрият малко повече информация за отборите преди старта на новия сезон. Затова сега ще ви запознаем с фактите - кой е най-високият отбор в Лигата, кой е най-младият тим и кой е най-възрастният. А ето и кои са те:

На първо място по средна височина на играчите се нарежда отборът на Балкан (199.3 см), след него е тимът на Спартак Плевен (196.6 см), а на трето място остава Черно море Тича (196.5 см).

След това са Миньор 2015 (194.6 см), Берое Стара Загора (194.3 см), Академик Бултекс 99 (194.2 см), Шумен (194.1 см), Ботев Враца (193.5 см), Левски (193.3 см), Рилски спортист (193.1 см) и Локомотив Пловдив (191.4 см).

Най-млад пък е тимът на Ботев Враца със средна възраст на играчите 20.7 години. На втора позиция е Миньор 2015 (22 г.), а трети е отборът на Левски (22.8 г.).

Най-възрастният отбор е този на Рилски спортист (26.5г.), следван от Академик Бултекс 99 (26.2г.) и Балкан (26.1).

