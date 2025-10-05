Нови два интригуващи сблъсъка в първия кръг на Sesame НБЛ

Новият сезон в Sesame Национална баскетболна лига продължава с нови две срещи от първия кръг. В 13:00 часа Балкан посреща в "Арена Ботевград" Академик Бултекс 99, а в същия час Спартак Плевен приема в зала "Балканстрой" столичиня Левски.

В състава на Балкан се завърнаха това лято капитанът на българския национален отбор Димитър Димитров и Алекс Симеонов. Тимът се подсили и с четири американски нови попълнеия - Джамари Блекмън, Демонд Робинсън, Кортни Александър и Джак Пагенкопф.

Новите имена в отбора на пловдивчани пък са Роджър Хемфилд, Джакуез Йоу, Райт Лоане, Асен Великов и Максим Чоков.

В другата среща Спартак Плевен ще излезе окрилен от победата си с 83:82 у дома над хърватския Дубрава Загреб в мач от Европейската северна баскетболна лига. Джейлън МакКлауд изригна с 35 точки за плевенчани и наставникът на тима Тодор Тодоров със сигурност се надява играчът да повтори или поне да се доближи до това представяне и срещу Левски.

"Сините" на Константин Папазов пък останаха това лято без най-добрия си играч - националът Борислав Младенов, който премина в Апоел Тел Авив, но бе преотстъпен на Виена. В състава на Левски вече не е и ветеранът Асен Великов, който се присъедини към Академик Бултекс 99.

В събота новият сезон в Sesame НБЛ стартира с победа на Берое Стара Загора като гост над новака Ботев Враца и с домакински успех на шампиона Рилски спортист над Миньор 2015.