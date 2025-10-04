Очаквайте на живо: Ботев Враца и Берое дават старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ботев Враца и Берое Стара Загора дават днес старта на новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят в Ботевград започва в 18:00 часа, а тази вечер ще се изиграе и още една среща от първенството - шампионът Рилски спортист посреща в Самоков Миньор 2015, но двубоят започва час по-късно.

Ботев е новак в родния баскетболен елит, докато старозагорци завършиха на шеста позиция в редовния сезон с 12 победи и 12 поражения.

Берое се опълчи здраво на Черно море Тича в плейофите, но все пак загуби с 0-2 четвъртфиналната серия между двата тима и с това приключи участието си в шампионата за сезон 2024/25.

Тимът от Враца, който ще домакинства в "Арена Ботевград", привлече някои от по-младите играчи на Балкан - Георги Герганов, Михаил Калинов, Иво Корестилов. Към тях добави сина на изпълнителния директор на БФБаскетбол Филип Виденов - Антоан Виденов, както и чуждестранните попълнения Дейвид Хоутън и Павле Джуришич.

В състава на старозагорци новите имена са тези на Дариъс Куинсбери, Карсън Башъм, Дешон Парсънс, Айзък Джесъп, Александър Милов, Александър Матушев и Милен Захариев.