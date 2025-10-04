Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Ботев Враца и Берое дават старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Ботев Враца и Берое дават старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 4 окт 2025 | 17:00
  • 681
  • 0
Очаквайте на живо: Ботев Враца и Берое дават старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ботев Враца и Берое Стара Загора дават днес старта на новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Двубоят в Ботевград започва в 18:00 часа, а тази вечер ще се изиграе и още една среща от първенството - шампионът Рилски спортист посреща в Самоков Миньор 2015, но двубоят започва час по-късно.

Ботев е новак в родния баскетболен елит, докато старозагорци завършиха на шеста позиция в редовния сезон с 12 победи и 12 поражения.

Берое се опълчи здраво на Черно море Тича в плейофите, но все пак загуби с 0-2 четвъртфиналната серия между двата тима и с това приключи участието си в шампионата за сезон 2024/25.

Тимът от Враца, който ще домакинства в "Арена Ботевград", привлече някои от по-младите играчи на Балкан - Георги Герганов, Михаил Калинов, Иво Корестилов. Към тях добави сина на изпълнителния директор на БФБаскетбол Филип Виденов - Антоан Виденов, както и чуждестранните попълнения Дейвид Хоутън и Павле Джуришич.

В състава на старозагорци новите имена са тези на Дариъс Куинсбери, Карсън Башъм, Дешон Парсънс, Айзък Джесъп, Александър Милов, Александър Матушев и Милен Захариев.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ще има ли сензация в Самоков или Рилски спортист ще стартира успешно сезона?

Ще има ли сензация в Самоков или Рилски спортист ще стартира успешно сезона?

  • 4 окт 2025 | 16:04
  • 370
  • 0
Борислав Младенов дебютира с победа в Адриатическата лига

Борислав Младенов дебютира с победа в Адриатическата лига

  • 4 окт 2025 | 12:07
  • 818
  • 0
Sesame НБЛ се завръща с два мача за старт на новия сезон

Sesame НБЛ се завръща с два мача за старт на новия сезон

  • 4 окт 2025 | 07:20
  • 3944
  • 1
Поредна вълнуваща вечер в Евролигата

Поредна вълнуваща вечер в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 00:33
  • 5892
  • 0
Барселона наказа Панатинайкос в Атина

Барселона наказа Панатинайкос в Атина

  • 3 окт 2025 | 23:58
  • 2244
  • 0
Томас Франк: Доволен съм от манталитета, който изграждаме

Томас Франк: Доволен съм от манталитета, който изграждаме

  • 3 окт 2025 | 23:14
  • 1672
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 11999
  • 19
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24035
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2611
  • 1
11-те на Монтана и Черно море

11-те на Монтана и Черно море

  • 4 окт 2025 | 16:27
  • 1606
  • 0
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 3866
  • 3
Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 6977
  • 4