Миньор (Перник) изненада Монтана на старта на турнира “Борис Гюдеров”

Волейболистите на Миньор (Перник) записаха драматичен успех на старта на турнира "Борис Гюдеров". Воденият от Адриан Аначков тим надделя трудно над Монтана с 3:2 (25:20, 25:22, 18:25, 20:25, 17:15) във втория двубой от надпреварата, изигран в миньорския град.

Днес (4 октомври) перничани срещат ЦСКА, в 17:30 ч. Монтанчани се изправят срещу Левски в 16:00 ч.

Първата и втората част бяха под диктовката на домакините, които успяваха да надделеят в точните моменти. Тимът от Северозапада пък не успя да окаже необходимата съпротива.

В третия гейм монтанчани се окопитиха и показаха друго лице, като бяха категорични и успяха да се задържат в мача.

В решителната четвърта част волейболистите от Северозапада отново доминираха изцяло и вкараха мача в тайбрек.

Там играта бе равностойна, битката бе за всяка топка и всяка точка. Монтанчани имаха два гейм- и мачбола (14:13 и 15:14), но домакините се мобилизираха и наложиха волята си.

Турнирът продължава в съботиня ден, 5 октомври с два нови мача:

5 октомври (събота)

16:00 ч: Левски - Монтана

17:30 ч: Миньор - ЦСКА

BGvolleyball.com