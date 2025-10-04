Популярни
От Добрич до световния връх на волейбола! Историята на Илия Петков

  • 4 окт 2025 | 12:09
  • 327
  • 0

Централният блокировач на националния отбор по волейбол Илия Петков – един от героите на сребърния медал от Световното първенство във Филипините – споделя емоциите си след историческия успех.

Роденият в Добрич 202-сантиметров волейболист впечатли с бързи атаки, железни блокади и стабилен сервис, нареждайки се сред най-добрите на шампионата.

В навечерието на своя 29-и рожден ден, Петков говори за изминатия път – от Добруджа 07 до големите европейски клубове, и за мястото си сред водещите фигури на националния тим, извоювал място във волейболната история.

В откровено интервю пред Про Нюз Добрич един от най-успешните български волейболисти – Илия Петков.

Снимки: Владимир Иванов

