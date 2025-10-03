Популярни

Подготвят се големи промени в League of Legends сцената в Европа

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 327
  • 0
Подготвят се големи промени в League of Legends сцената в Европа

Riot Games ще реализира сериозни промени в League of Legends турнира на Европа. Очаква се зимният етап на турнира LEC да отпадне и да бъде заменен от ново събитие, наречено The Kickoff Tournament. В надпреварата ще участват 12 отбора, сред които десетте клуба от LEC, най-добрият тим от региона EMEA за годината, както и шампионът от летния турнир EMEA Masters.

Победителят в The Kickoff Tournament ще получи квота за новия международен турнир The First Stand 2025, което отваря вратата и за отбори извън елита на LEC да се изправят срещу най-силните в света. Очаква се тази промяна да върне европейската лига към класическия формат с два сплита годишно, а феновете вече са нетърпеливи да видят как ще изглежда новата ера на LEC.

