Добри резултати за българите в ден №4 от EMEA Masters

В четвъртия кръг на груповата фаза на втория по сила турнир по League of Legends в Европа EMEA Masters българските играчи се справиха на добро ниво. Team Orange Gaming с Теодор "vzz" Чолаков и Радослав "Infoneral" Георгиев спечели срещу Team Phantasma, като "vzz" бе решаващ за успеха. Veni Vidi Vici и Мартин "Marty" Димитров се наложиха над Forsaken. Двата тима вече са с баланс 2:2.
Единственото разочарование дойде от Zena на Антъни "Archfiend" Петков, който падна от FMS и остана с 1:3. Следващият мач срещу Entropiq ще е решителен за оцеляването им. Немският гранд BIG, с българина Димитър "LeBron" Костадинов, който към момента е резерва на тиам, вече си осигури място в топ 16 след категорично 2:0 над Partizan Sangal и баланс 4:0