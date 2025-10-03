Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Добри резултати за българите в ден №4 от EMEA Masters

Добри резултати за българите в ден №4 от EMEA Masters

  • 3 окт 2025 | 14:09
  • 353
  • 0
Добри резултати за българите в ден №4 от EMEA Masters

В четвъртия кръг на груповата фаза на втория по сила турнир по League of Legends в Европа EMEA Masters българските играчи се справиха на добро ниво. Team Orange Gaming с Теодор "vzz" Чолаков и Радослав "Infoneral" Георгиев спечели срещу Team Phantasma, като "vzz" бе решаващ за успеха. Veni Vidi Vici и Мартин "Marty" Димитров се наложиха над Forsaken. Двата тима вече са с баланс 2:2.

Единственото разочарование дойде от Zena на Антъни "Archfiend" Петков, който падна от FMS и остана с 1:3. Следващият мач срещу Entropiq ще е решителен за оцеляването им. Немският гранд BIG, с българина Димитър "LeBron" Костадинов, който към момента е резерва на тиам, вече си осигури място в топ 16 след категорично 2:0 над Partizan Sangal и баланс 4:0

Следвай ни:

Още от eSports

Играч на Gen.G постави рекорд в Apex Legends

Играч на Gen.G постави рекорд в Apex Legends

  • 2 окт 2025 | 14:43
  • 941
  • 0
Напрежение за българите в EMEA Masters

Напрежение за българите в EMEA Masters

  • 2 окт 2025 | 13:08
  • 452
  • 0
Alfajer се завръща за Fnatic

Alfajer се завръща за Fnatic

  • 2 окт 2025 | 12:13
  • 423
  • 0
500 Esports запази шансовете си в турнир за 50 000 долара

500 Esports запази шансовете си в турнир за 50 000 долара

  • 2 окт 2025 | 10:27
  • 575
  • 0
AMKAL с две нови попълнения в състава си

AMKAL с две нови попълнения в състава си

  • 1 окт 2025 | 17:51
  • 453
  • 0
Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

Изненадващи рокади в състава на финалиста от The International - XG

  • 1 окт 2025 | 14:47
  • 774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1835
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21912
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10103
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2629
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6547
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4788
  • 6