  Монтана 2003 привлече националката Гергана Иванова

Монтана 2003 привлече националката Гергана Иванова

  • 3 окт 2025 | 13:29
  • 320
  • 0
Монтана 2003 привлече националката Гергана Иванова

Националката Гергана Иванова ще подсили баскетболния Монтана 2003, съобщиха официално от клуба.

"През годините Гери бе част от съставите на Берое Стара Загора, Славия, Шампион 2006 и Левски в България.

В чужбина е била част от състава на БЕАК (Унгария), Измит (Турция), Келтерн (Германия) и Бреша (Италия).

Успех и късмет, Гери", написаха от лагера на Монтана 2003 в профила си в социалната платформа Фейсбук.

След броени дни, на 8 октомври, шампионът на България при жените Монтана 2003 ще започне участието си в Адриатическата лига за сезон 2025/2026 с домакинство срещу босненския Орлови.

