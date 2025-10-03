Бойците от UFC 320 застанаха лице в лице

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра отново се изправиха един срещу друг, но не позволиха враждата им да ескалира преди реванша им този уикенд.

След пресконференцията преди UFC 320 в Лас Вегас в четвъртък, Анкалаев и Перейра се изправиха лице в лице. Както и при първия им двубой, двамата подходиха напълно професионално, въпреки че изпитват неприязън един към друг. Анкалаев победи Перейра с единодушно съдийско решение на UFC 313 през изминалия март и се стреми да сложи край на враждата с още една категорична победа в събота.

По време на напрегнатата среща лице в лице можеше да се чуе как Перейра казва на португалски: „Не искам да се връщам в магазина за гуми“ , което е препратка към скромното му начало. Тези дни са далеч в миналото за „Поатан“, който е печелил множество титли в кикбокса и UFC и се стреми отново да носи златото, ако успее да отмъсти за загубата си от Анкалаев.

За Анкалаев победата може да изтласка Перейра от категорията завинаги и да утвърди руската звезда като един от най-добрите бойци в света. Дагестанецът е в серия от 13 битки без загуба.

В основния подгряващ двубой на вечерта шампионът на UFC в категория петел Мераб Двалишвили ще се опита да направи трета поредна защита на титлата си, когато се изправи срещу Кори Сандхаген.

UFC 320 ще се проведе в неделя сутрин българско време (05.09). Sportal.bg ще отразява на живо основната бойна карта, която се очаква да започне в 05:00 часа.

Цялата пресконференция можете да гледате тук: