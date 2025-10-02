Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Отпадна и последната въпросителна за съперниците на Рилски спортист във ФИБА Къп

Отпадна и последната въпросителна за съперниците на Рилски спортист във ФИБА Къп

  • 2 окт 2025 | 18:41
  • 514
  • 0
Отпадна и последната въпросителна за съперниците на Рилски спортист във ФИБА Къп

Вече са ясни всички съперници на Рилски спортист в Турнира ФИБА Къп. Родният първенец, който не успя да преодолее квалификациите на Шампионската лига, е в Група А на надпреварата.

Босна Телеком се присъединява към Рилски спортист, полския Старт Любин и испанския Мурсия в групата на тима от Самоков. Босненците намериха място в груповата фаза, след като елиминираха белгийския Мехелен.

Рилски спортист започва участието си в този турнир с гостуване на Мурсия на 15 октомври, а седмица по-късно приема Старт Любин в Самоков. На 29 октомври воденият от Любомир Киров отбор ще е домакин на Босна Телеком, на 5 ноември приема и Мурсия, на 12-и следва гостуване в Полша, а на 19-и ноември българският тим ще има визита в Босна и Хелцеговина.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Бебе в Черно море Тича

Бебе в Черно море Тича

  • 2 окт 2025 | 15:57
  • 2472
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц стартираха в ЕвроKъп с поражение

Йордан Минчев и Кемниц стартираха в ЕвроKъп с поражение

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 417
  • 0
Балкан няма да играе в груповата фаза на ФИБА Къп

Балкан няма да играе в груповата фаза на ФИБА Къп

  • 2 окт 2025 | 10:39
  • 2429
  • 1
Везенков и компания гостуват на Реал Мадрид на старта на втория кръг в Евролигата

Везенков и компания гостуват на Реал Мадрид на старта на втория кръг в Евролигата

  • 2 окт 2025 | 07:26
  • 4421
  • 0
Валенсия ликува във волеви сблъсък срещу Лион

Валенсия ликува във волеви сблъсък срещу Лион

  • 2 окт 2025 | 02:20
  • 871
  • 0
Фенербахче започна по шампионски защитата на титлата

Фенербахче започна по шампионски защитата на титлата

  • 2 окт 2025 | 02:14
  • 1262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 10195
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12638
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16617
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11564
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 332
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9092
  • 12