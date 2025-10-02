Отпадна и последната въпросителна за съперниците на Рилски спортист във ФИБА Къп

Вече са ясни всички съперници на Рилски спортист в Турнира ФИБА Къп. Родният първенец, който не успя да преодолее квалификациите на Шампионската лига, е в Група А на надпреварата.

Босна Телеком се присъединява към Рилски спортист, полския Старт Любин и испанския Мурсия в групата на тима от Самоков. Босненците намериха място в груповата фаза, след като елиминираха белгийския Мехелен.

Рилски спортист започва участието си в този турнир с гостуване на Мурсия на 15 октомври, а седмица по-късно приема Старт Любин в Самоков. На 29 октомври воденият от Любомир Киров отбор ще е домакин на Босна Телеком, на 5 ноември приема и Мурсия, на 12-и следва гостуване в Полша, а на 19-и ноември българският тим ще има визита в Босна и Хелцеговина.