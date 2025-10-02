Най-големите успехи на българския волейбол при мъжете през годините

България отново е волейбол. Разбира се, отговорни са за това са родните национали при мъжете, които се представиха феноменално на Световното първенство във Филипините, достигайки финал и печелейки сребърните медали.

Така за втори път в историята си България достига финалния мач на Мондиал. За първи път това се случва през 1970 г., когато страната ни е домакин на световния шампионат и е близо до трофея, но губи по драматичен начин от тогавашната ГДР в София.

Кои са на най-големите успехи на България в мъжкия волейбол?

Домакинството на Световно през 1970 г. и оставането на крачка от златото

Годината е 1970-а, а България е домакин на седмото издание на Световното първенство. Надпреварата се провежда в периода между 29 септември и 12 октомври, като домакини на срещите са четири града - София, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Отборите са разделени на четири групи по шест отбора, като не липсват и “екзотични” участници като Гвинея, Монголия, Тунис и дори Северна Корея.

България, водена от старши-треньора Димитър Гигов, постига пет безапелационни успеха и печели групата си, класирайки се за финалния рунд в зала “Фестивална”. Следват нови победи над Япония, Полша, Чехословакия, СССР и Румъния, но за съжаление възпитаниците на Димитър Гигов губят най-важния си мач - срещу Източна Германия с 2:3, въпреки факта, че имат преднина от пет точки в тайбрека на решителния пети гейм.

Това е едно от златните поколения на българския волейбол, част от което са легендарни играчи от калибъра на Васил Симов, Димитър Златанов, Димитър Каров и Брунко Илиев.

55 години по-късно - отново със сребро на Мондиал

Българският волейбол трябваше да почака 55 г., преди мъжкият ни тим отново да играе финал на Световно първенство. Това се случи буквално преди броени дни, когато отборът на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини достигна двубоя за титлата на Мондиала във Филипините. “Лъвовете” се изправиха срещу защитаващия титлата си тим на Италия, но момчетата на Бленджини бяха надиграни и загубиха с 1:3 гейма.

Въпреки загубения финал срещу “адзурите”, българският отбор бе посрещнат героично от българския народ при прибирането си в София. Хиляди изпълниха площада пред храм-паметника “Александър Невски”, а парад с открит автобус внесе допълнителна атракция в столицата.

Най-впечатляващият мач на България на Световното първенство бе в 1/4-финалната фаза, когато “лъвовете” се изправиха срещу силния тим на САЩ. Двубоят не започна никак добре и американците дръпнаха с резултат 2-0 сета, вероятно вече виждайки се на 1/2-финал. Младият български отбор обаче не се предаде, обръщайки мача до 3:2.

Двама български волейболисти - Александър Николов и Алекс Грозданов попаднаха в идеалния отбор на Мондиала, а местната публика не криеше симпатиите си към българите.

Сребро на Олимпийски игри - също в колекцията

Мъжкият ни национален отбор може да се похвали с още едно престижно сребърно отличие, а именно - това от Олимпийските игри в Москва през 1980 г.

Десет години след достигнатия финал на Мондиал, България отново разполага с изключително силен волейболен отбор. Старши-треньор на селекцията ни е покойният Тодор Пиперков, а лидер на тима е Димитър Златанов - невероятен волейболист, част и от състава от 1970-а, станал световен вицешампион.

През 1980 г. форматът на волейболния турнир е такъв, че само десет отбора участват в битка за медалите. България попада в група с домакина СССР, Куба, Чехословакия и Италия, а играчите на Тодор Пиперков постигат три победи от четири мача и се класират напред. Единствената загуба на България е срещу СССР - същият отбор, който впоследствие ни побеждава и във финала.

Във Финалната четворка България среща Полша в 1/2-финалната фаза, като “лъвовете” прегазват съперника си и постигат категоричен успех с 3:0. На финала обаче мощта на СССР и подкрепата на публиката позволяват на руснаците да спечелят златото с успех от 3:1 гейма.

Отново “сребърни” и на Европейски шампионат

По всичко изглежда, че българският отбор има афинитет към сребърните медали, защото през 1951 г. представителният ни тим отново достига второ място, но този път на Европейското първенство във Франция.

Начело на “лъвовете” е наставникът Димитър Еленков, а участие в надпреварата взимат десет отбора. България попада в група с Югославия, Португалия и Нидерландия, като родният тим печели три от три победи, при това - със само един загубен гейм.

Това позволява на България да спечели групата и да продължи напред до финалния рунд, където родните волей национали записват три победи и две загуби. Европейската титла е спечелена от СССР, а за България остава второто място и съответно - среброто.

Какви други успехи записва волейболният национален отбор през годините?

Като изключим двата сребърни медала от Световно първенство, родният национален тим има и още четири бронзови отличия от планетарни шампионати - през 1949, 1952, 1986 и 2006 г.

Още толкова пъти “лъвовете” печелят бронз и на Европейско първенство (1955, 1981, 1983 и 2009 г.), а на последното си участие на Олимпийски игри (Лондон 2012) тимът ни се представя страхотно, но остава на крачка от медалите и завършва на четвърто място.

