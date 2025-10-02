Напрежение за българите в EMEA Masters

Третият ден от груповата фаза на втория по сила турнир в Европа по League of Legends EMEA Masters, финалът на който ще се проведе в Париж, не донесе добри новини за българските представители. И трите родни отбора вече имат по 1 победа и 2 загуби, което ги поставя на ръба на елиминацията.

Team Orange Gaming на Теодор "vzz" Чолаков и Радослав "Infoneral" Георгиев стартира деня със загуба от френския Galions. Zena Esports с Антъни "Archfiend”" Петков върна надеждите си след ценна победа над Gamespace, а Veni Vidi Vici на Мартин "Marty" Димитров бе спрян от испанския Los Heretics.