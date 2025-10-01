Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  Sportal.bg
  Бойни спортове
Още награди за българските звезди в борбата

  • 1 окт 2025 | 16:14
  • 964
  • 0
Българските борци получиха нови награди за световното първенство в Загреб. Един от основните спонсори на федерацията банка "Асет" премира състезателите, които се класираха на призови места. На преден план беше Юлияна Янева, която стана втора в света през септември. Награди имаше и за петите Биляна Дудова и Ахмед Магамаев.

"Продължаваме традицията да подкрепяме българския спорт и най-вече българската борба - обяви Румен Сираков, главен изпълнителен директор на трезора. - Пожелаваме на Юлияна следващият медал да е със златен оттенък".

На церемонията бяха отличени и треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков. На тържеството присъстваха легендарният Валентин Йорданов, световният шампион Рахмат Сукра, член на управата на БФ Борба, световният вицешампион Тодор Ангелов, дългогодишен член на управителния съвет на федерацията, двукратният европейски вицешампион Валентин Желев.

