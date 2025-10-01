Популярни
Неубедително българско участие във втория кръг от EMEA Masters

  • 1 окт 2025 | 10:12
Неубедително българско участие във втория кръг от EMEA Masters

Българските представители във втория по сила турнир в Европа по League of Legends - EMEA Masters, не се представиха на достатъчно ниво, като почти всички допуснаха загуби във втория кръг от груповата фаза.

Единственото изключение бе 19-годишният Мартин "Marty" Димитров, който с тима си Veni Vidi Vici записа първи успех. В потока на победителите Теодор "vzz" Чолаков и Радослав "Infoneral" Димитров с Team Orange Gaming паднаха от турския Misa Esports.

В потока на загубилите Антъни "Archfiend" Петков и Zena Esports бяха спрени от британския Verdant. Петков не успя да помогне достатъчно с героя Ambessa и за тима му това бе второ поредно поражение. Позитивната новина дойде от Marty, който с Orianna изведе VVV до победа над Entropiq.

Добър мач изиграха и от BIG, където Димитър "LeBron" Костадинов е резерва. Германската организация надви Bushido Wildcats и вече е с 2 победи, което я приближава до плейофите и гарантира минимум €5000 от наградния фонд.

