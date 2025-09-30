Популярни
  2. eSports
  3. Рокада в BIG преди EMEA Masters, Димитър "LeBron" Костадинов е аут преди турнира

Рокада в BIG преди EMEA Masters, Димитър "LeBron" Костадинов е аут преди турнира

  • 30 сеп 2025 | 13:04
  • 497
  • 0
Непосредствено преди старта на втория по сила турнир в Европа по League of Legends - EMEA Masters, ръководството на BIG обяви промяна в титулярния си състав по League of Legends.

Българският jungler Димитър "LeBron" Костадинов отстъпва мястото си на Денис "Densi" Айлич, потвърдиха от организацията.

Въпреки слухове за евентуална раздяла, клубът подчертава, че продължава да работи с българина въпреки наличните несъотвествия в работата. Първият мач на BIG в EMEA Masters е срещу The Otter Site от Португали

