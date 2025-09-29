Краят на една приказка: FaZe се разделя с легендата Хавард "rain" Нигаард

Хавард "rain" Нигаард вече няма да е част от активния състав на FaZe Clan, след като официално бе преместен на пейката в състава на тима. Норвежецът, който е един от най-разпознаваемите играчи в историята на Counter-Strike, участва в 15 Мейджъра, спечелвайки един трофей от турнирите, когато стана и MVP.

"Благодарен съм на всички във FaZe Clan за тези незабравими години. Въпреки че пътищата ни се разделят, аз не приключвам с CS2. Търся ново предизвикателство и съм отворен към всякакви роли, дори и IGL", заяви той в социалните мрежи.

After 3541 days on our CS roster, we have made the very difficult decision to move rain to the bench.



Håvard remains a world class player and his career is far from over. We are so grateful for the memories we made together, and you will always be a legend in our FaZe family ❤️ pic.twitter.com/xrgLkiHrp8 — FaZe Esports (@FaZeEsports) September 29, 2025

На мястото му се завръща Ръсел "Twistzz" Ван Дулкен, който напусна FaZe през 2021 г., за да се присъедини към Team Liquid, но сега отново облича червено-черната фланелка.