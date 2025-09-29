Популярни
Краят на една приказка: FaZe се разделя с легендата Хавард "rain" Нигаард

  • 29 сеп 2025 | 19:06
  • 506
  • 0
Хавард "rain" Нигаард вече няма да е част от активния състав на FaZe Clan, след като официално бе преместен на пейката в състава на тима. Норвежецът, който е един от най-разпознаваемите играчи в историята на Counter-Strike, участва в 15 Мейджъра, спечелвайки един трофей от турнирите, когато стана и MVP.

"Благодарен съм на всички във FaZe Clan за тези незабравими години. Въпреки че пътищата ни се разделят, аз не приключвам с CS2. Търся ново предизвикателство и съм отворен към всякакви роли, дори и IGL", заяви той в социалните мрежи.

На мястото му се завръща Ръсел "Twistzz" Ван Дулкен, който напусна FaZe през 2021 г., за да се присъедини към Team Liquid, но сега отново облича червено-черната фланелка.

