Резултати и голмайстори от шестия кръг на Северозапад

През изминалия уикенд завърши шестият кръг на Северозападната Трета лига. Локомотив (Мездра) постигна нова победа и остава на първото място. Най-много голове паднаха в Полски Тръмбеш, където Янтра загуби от Ком с 2:4.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
26 септември 2024 г., петък, 17:00 ч:
Павликени (Павликени) - Локомотив (Мездра) 1:2
0:1-Сергей Георгиев (38)
0:2-Кристиан Грозданов (43)
1:2-Кристиян Дечев (90 дузпа)
27 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:
Янтра (Полски Тръмбеш) - Ком (Берковица) 2:4
0:1-Митко Панов (3)
0:2-Митко Панов (10)
0:3-Николай Джанков (30)
0:4-Николай Христов (41дузпа)
1:4-Явор Генчев (50)
2:4-Любомир Генчев (71 дузпа)
ФК Троян (Троян) - Ювентус (Малчика) 3:1
1:0-Велислав Минков (15)
2:0-Евгени Игнатов (47)
2:1-Марио Наков (67)
3:1-Евгени Игнатов (90)
Левски 2007 (Левски) - Етър II (Велико Търново) 2:2
0:1-Кристиян Кънчев (53)
0:2-Димитър Байдаков (75)
1:2-Венцислав Миленов (79)
2:2-Венцислав Миленов (87)
Бдин (Видин) - ФК Ловеч (Ловеч) 0:2
0:1-Галин Стоянов (6)
0:2-Галин Стоянов (10)
Академик (Свищов) - Партизан (Червен бряг) 1:0
1:0-Кристиян Иванов (51)