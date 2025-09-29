Резултати и голмайстори от шестия кръг на Северозапад

През изминалия уикенд завърши шестият кръг на Северозападната Трета лига. Локомотив (Мездра) постигна нова победа и остава на първото място. Най-много голове паднаха в Полски Тръмбеш, където Янтра загуби от Ком с 2:4.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 септември 2024 г., петък, 17:00 ч:

Павликени (Павликени) - Локомотив (Мездра) 1:2

0:1-Сергей Георгиев (38)

0:2-Кристиан Грозданов (43)

1:2-Кристиян Дечев (90 дузпа)

27 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:

Янтра (Полски Тръмбеш) - Ком (Берковица) 2:4

0:1-Митко Панов (3)

0:2-Митко Панов (10)

0:3-Николай Джанков (30)

0:4-Николай Христов (41дузпа)

1:4-Явор Генчев (50)

2:4-Любомир Генчев (71 дузпа)

ФК Троян (Троян) - Ювентус (Малчика) 3:1

1:0-Велислав Минков (15)

2:0-Евгени Игнатов (47)

2:1-Марио Наков (67)

3:1-Евгени Игнатов (90)

Левски 2007 (Левски) - Етър II (Велико Търново) 2:2

0:1-Кристиян Кънчев (53)

0:2-Димитър Байдаков (75)

1:2-Венцислав Миленов (79)

2:2-Венцислав Миленов (87)

Бдин (Видин) - ФК Ловеч (Ловеч) 0:2

0:1-Галин Стоянов (6)

0:2-Галин Стоянов (10)

Академик (Свищов) - Партизан (Червен бряг) 1:0

1:0-Кристиян Иванов (51)