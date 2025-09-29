Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от шестия кръг на Северозапад

Резултати и голмайстори от шестия кръг на Северозапад

  • 29 сеп 2025 | 14:48
  • 986
  • 0
Резултати и голмайстори от шестия кръг на Северозапад

През изминалия уикенд завърши шестият кръг на Северозападната Трета лига. Локомотив (Мездра) постигна нова победа и остава на първото място. Най-много голове паднаха в Полски Тръмбеш, където Янтра загуби от Ком с 2:4.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 септември 2024 г., петък, 17:00 ч:

Павликени (Павликени) - Локомотив (Мездра) 1:2

0:1-Сергей Георгиев (38)

0:2-Кристиан Грозданов (43)

1:2-Кристиян Дечев (90 дузпа)

27 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:

Янтра (Полски Тръмбеш) - Ком (Берковица) 2:4

0:1-Митко Панов (3)

0:2-Митко Панов (10)

0:3-Николай Джанков (30)

0:4-Николай Христов (41дузпа)

1:4-Явор Генчев (50)

2:4-Любомир Генчев (71 дузпа)

ФК Троян (Троян) - Ювентус (Малчика) 3:1

1:0-Велислав Минков (15)

2:0-Евгени Игнатов (47)

2:1-Марио Наков (67)

3:1-Евгени Игнатов (90)

Левски 2007 (Левски) - Етър II (Велико Търново) 2:2

0:1-Кристиян Кънчев (53)

0:2-Димитър Байдаков (75)

1:2-Венцислав Миленов (79)

2:2-Венцислав Миленов (87)

Бдин (Видин) - ФК Ловеч (Ловеч) 0:2

0:1-Галин Стоянов (6)

0:2-Галин Стоянов (10)

Академик (Свищов) - Партизан (Червен бряг) 1:0

1:0-Кристиян Иванов (51)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

Сагерас: Всеки мач имаме стратегия как да победим

  • 29 сеп 2025 | 22:27
  • 766
  • 0
Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

  • 29 сеп 2025 | 22:22
  • 1160
  • 1
Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17868
  • 23
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

  • 29 сеп 2025 | 20:41
  • 9773
  • 7
Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

  • 29 сеп 2025 | 20:29
  • 1060
  • 0
Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

Спартак беше част от Европейската седмица на спорта във Варна

  • 29 сеп 2025 | 20:23
  • 1568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17868
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26092
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20422
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18904
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28317
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13263
  • 16