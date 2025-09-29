9INE спечели Birch Cup, 500 не успя да премине 1/4-финалите на турнира

Отборът на 9INE триумфира в турнира по Counter-Strike - Birch Cup, провеждащ се в Гданск, Полша. Това се случи, след като тимът надигра ex-Inner Circle с 2:1 (13-9, 14-16, 13-3) в големия финал, спечелвайки си 8 000 долара от наградния фонд.

В турнира силно се представи и тима на 500 Esports, чието ядро е съставено от български играчи. "Червените" се класираха на плейофи, където грандът Team Liquid ги надигра още на четвъртфиналите. За участието си в шампионата Алекс "Rainwaker" Петров и компания си спечелиха 275 долара.