Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

Бившият световен шампион по бокс Антъни Джошуа получи неочаквана изненада в четвъртък вечерта, когато вечеряше с мениджъра си Еди Хърн в луксозен ресторант в Дубай.

Докато двамата обсъждаха бъдещето на кариерата на Ей Джей, представители на Британската антидопингова агенция внезапно се появиха в ресторанта. Хърн сподели момента в социалните мрежи. Джошуа отговори с широка усмивка, показвайки бицепсите си и се пошегува, че вероятно са видели тренировките му.

Anthony Joshua was randomly tested by UKAD whilst on holiday in Dubai last night. pic.twitter.com/xunYUcPvrG — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) September 26, 2025

Случката обаче подчертава, че Джошуа остава под строго наблюдение, въпреки че не е бил на ринга повече от година. Британецът не се е боксирал след поражението си с нокаут от Даниел Дюбоа през септември 2024 г.

Джошуа изкарал двойно повече от Дюбоа

Боксьорите, лицензирани от Британската федерация, могат да бъдат тествани по всяко време и навсякъде по света. Те трябва да предоставят проби от урина, кръв и други проби и са длъжни да докладват всеки път, когато напускат страната. Завръщането на Джошуа се забави поради сериозна операция на лакътя, но екипът му настоява, че той ще се завърне в игра през 2026 година.