Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

  • 28 сеп 2025 | 14:34
  • 1060
  • 1
Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

Бившият световен шампион по бокс Антъни Джошуа получи неочаквана изненада в четвъртък вечерта, когато вечеряше с мениджъра си Еди Хърн в луксозен ресторант в Дубай.

Докато двамата обсъждаха бъдещето на кариерата на Ей Джей, представители на Британската антидопингова агенция внезапно се появиха в ресторанта. Хърн сподели момента в социалните мрежи. Джошуа отговори с широка усмивка, показвайки бицепсите си и се пошегува, че вероятно са видели тренировките му.

Случката обаче подчертава, че Джошуа остава под строго наблюдение, въпреки че не е бил на ринга повече от година. Британецът не се е боксирал след поражението си с нокаут от Даниел Дюбоа през септември 2024 г.

Джошуа изкарал двойно повече от Дюбоа
Джошуа изкарал двойно повече от Дюбоа

Боксьорите, лицензирани от Британската федерация, могат да бъдат тествани по всяко време и навсякъде по света. Те трябва да предоставят проби от урина, кръв и други проби и са длъжни да докладват всеки път, когато напускат страната. Завръщането на Джошуа се забави поради сериозна операция на лакътя, но екипът му настоява, че той ще се завърне в игра през 2026 година.

