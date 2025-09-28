Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Двама защитници върнаха ПСЖ на върха

Двама защитници върнаха ПСЖ на върха

  • 28 сеп 2025 | 00:13
  • 7356
  • 3

Пари Сен Жермен бързо забрави загубата в дербито с Марсилия в началото на седмицата. Шампионите спечелиха с 2:0 домакинството си на Оксер и си върнаха първата позиция във временното класиране. Героите за домакините на "Парк де Пренс" обаче бяха донякъде изненадващи. Двата гола в мача реализираха централните защитници Иля Забарний в 33-тата и Лукас Бералдо в 55-ата минута на двубоя.

Луис Енрике бе избрал да започне мача с Хвича Кварацхелия, Гонсало Рамош и Ибрахим Мбайе в атака. В средата на терена действаха Витиня, Сени Маюлу и Канг-Ин Лий.

Кристоф Пелисие пък заложи на Дани Намасо на върха на нападението, а Ласин Синайоко и Жосуе Казимир бяха на двете крилата. Кевин Даноа и Елиша Овусу стартираха в центъра на терена, а Гидеон Менса и Марвин Сеная бяха двамата опорни полузащитници.

Срещата започна с натиск на домакините и Хвича Кварацхелия отправи диагонален удар, който обаче не намери очертанията на вратата.

След това в 5-ата минута Уорън Заир-Емери отправи точен, но слаб удар, който не затрудни вратаря на гостите Донован Леон.

Постепенно Оксер укроти натиска и в следващия четвърт час дори изнесе играта в по-предни позиции.

ПСЖ обаче отново вдигна оборотите и за кратко време създаде три поредни добри положения. Първо в 31-вата минута Канг-Ин Лий напредна и стреля, но ударът му бе спасен.

Минута по-късно шанс се откри и пред Хвича Кварацхелия, но и той бе спрян от добра намеса на вратаря Леон.

При последвалия корнер в 33-тата минута обаче се стигна и до откриване на резултата. Топката бе разиграна, Витиня центрира към Иля Забарний, който от воле насочи кълбото под напречната греда за 1:0.

Лошата новина за домакините дойде три минути по-късно, когато Витиня почувства болки и поиска смяна, като на негово място се появи Ашраф Хакими.

Втората част започна с нов шанс за ПСЖ. В 46-ата минута влезлият преди секунди в игра Брадли Баркола изскочи очи в очи с вратаря, но не успя да го преодолее.

В 55-ата минута парижани удвоиха преднината си по доста идентичен начин както при първия гол. Отново след разиграване от корнер топката бе центрирана в наказателното поле, където Лукас Бералдо с глава я прати във вратата за 2:0.

Оксер обаче също отговори с добра атака, Секу Мара се освободи в пеналта, но ударът му от труден ъгъл не намери очертанията на вратата.

Гостите отново показаха зъби и бяха близо до изравняването в 58-ата минута, когато далечен удар на Кевин Даноа се отби от гредата.

В 67-ата минута и Намасо отправи коварен шут, който бе спасен с мъка от Люка Шевалие.

ПСЖ пък можеше да направи резултата класически в 72-рата минута, но гол на Ашраф Хакими бе отменен заради засада.

Домакините създадоха поредна добра възможност за гол в 88-ата минута, когато изстрел на Куентин Нджанту бе спасен от Леон.

В добавеното време пък Оксер бе близо до почетен гол, но Люка Шевалие направи страхотно спасяване след удар на Секу Мара, изскочил очи в очи срещу него.

Така Пари Сен Жермен се поздрави с победата и събра актив от 15 точки, като отново се изкачи на върха на таблицата. Оксер пък се намира на 13-тата позиция с 6 спечелени точки до момента.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1597
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 2205
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1483
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 2010
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1757
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1406
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17845
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132551
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62134
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4835
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2064
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2496
  • 3