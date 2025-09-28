Двама защитници върнаха ПСЖ на върха

Пари Сен Жермен бързо забрави загубата в дербито с Марсилия в началото на седмицата. Шампионите спечелиха с 2:0 домакинството си на Оксер и си върнаха първата позиция във временното класиране. Героите за домакините на "Парк де Пренс" обаче бяха донякъде изненадващи. Двата гола в мача реализираха централните защитници Иля Забарний в 33-тата и Лукас Бералдо в 55-ата минута на двубоя.

Луис Енрике бе избрал да започне мача с Хвича Кварацхелия, Гонсало Рамош и Ибрахим Мбайе в атака. В средата на терена действаха Витиня, Сени Маюлу и Канг-Ин Лий.

Кристоф Пелисие пък заложи на Дани Намасо на върха на нападението, а Ласин Синайоко и Жосуе Казимир бяха на двете крилата. Кевин Даноа и Елиша Овусу стартираха в центъра на терена, а Гидеон Менса и Марвин Сеная бяха двамата опорни полузащитници.

Voici notre 1⃣1⃣ pour débuter cette rencontre ⚔️#TeamAJA #PSGAJA pic.twitter.com/oTVev993NM — AJ Auxerre (@AJA) September 27, 2025

Срещата започна с натиск на домакините и Хвича Кварацхелия отправи диагонален удар, който обаче не намери очертанията на вратата.

След това в 5-ата минута Уорън Заир-Емери отправи точен, но слаб удар, който не затрудни вратаря на гостите Донован Леон.

Постепенно Оксер укроти натиска и в следващия четвърт час дори изнесе играта в по-предни позиции.

ПСЖ обаче отново вдигна оборотите и за кратко време създаде три поредни добри положения. Първо в 31-вата минута Канг-Ин Лий напредна и стреля, но ударът му бе спасен.

Минута по-късно шанс се откри и пред Хвича Кварацхелия, но и той бе спрян от добра намеса на вратаря Леон.

При последвалия корнер в 33-тата минута обаче се стигна и до откриване на резултата. Топката бе разиграна, Витиня центрира към Иля Забарний, който от воле насочи кълбото под напречната греда за 1:0.

Лошата новина за домакините дойде три минути по-късно, когато Витиня почувства болки и поиска смяна, като на негово място се появи Ашраф Хакими.

Втората част започна с нов шанс за ПСЖ. В 46-ата минута влезлият преди секунди в игра Брадли Баркола изскочи очи в очи с вратаря, но не успя да го преодолее.

В 55-ата минута парижани удвоиха преднината си по доста идентичен начин както при първия гол. Отново след разиграване от корнер топката бе центрирана в наказателното поле, където Лукас Бералдо с глава я прати във вратата за 2:0.

Оксер обаче също отговори с добра атака, Секу Мара се освободи в пеналта, но ударът му от труден ъгъл не намери очертанията на вратата.

Гостите отново показаха зъби и бяха близо до изравняването в 58-ата минута, когато далечен удар на Кевин Даноа се отби от гредата.

В 67-ата минута и Намасо отправи коварен шут, който бе спасен с мъка от Люка Шевалие.

ПСЖ пък можеше да направи резултата класически в 72-рата минута, но гол на Ашраф Хакими бе отменен заради засада.

Домакините създадоха поредна добра възможност за гол в 88-ата минута, когато изстрел на Куентин Нджанту бе спасен от Леон.

В добавеното време пък Оксер бе близо до почетен гол, но Люка Шевалие направи страхотно спасяване след удар на Секу Мара, изскочил очи в очи срещу него.

Така Пари Сен Жермен се поздрави с победата и събра актив от 15 точки, като отново се изкачи на върха на таблицата. Оксер пък се намира на 13-тата позиция с 6 спечелени точки до момента.