Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. 500 се спаси от отпадане в Полша

500 се спаси от отпадане в Полша

  • 27 сеп 2025 | 19:28
  • 635
  • 0
500 се спаси от отпадане в Полша

Турнирът по Counter-Strike - Birch Cup, който се провежда в Гданск, Полша, можеше да се окаже приключил за отбора с българско ядро - 500 Esports. Това се случи, след като "червените" допуснаха поражение от големия тим на Liquid по-рано днес с 9-13.

След това обаче 500 се спаси от отпадане във втория си мач за деня, в който срещна BetClic. Алекс "Rainwaker" Петров и компания надиграха полския си опонент с 2:0 (19-17, 13-8).

От 20:00 часа днес 500 ще срещне друг домакинстващ състав - този на ESC, в двубой, който ще определи кой тим ще продължи към плейофите и кой ще отпадне.

Следвай ни:

Още от eSports

500 се класира за плейофите в Полша след безпроблемен успех

500 се класира за плейофите в Полша след безпроблемен успех

  • 27 сеп 2025 | 22:56
  • 763
  • 0
Адам "⁠torzsi⁠" Торзас преподписа с MOUZ

Адам "⁠torzsi⁠" Торзас преподписа с MOUZ

  • 27 сеп 2025 | 18:46
  • 405
  • 0
Колаборация с електронен спорт превърна Неймар в карта от Yu-Gi-Oh

Колаборация с електронен спорт превърна Неймар в карта от Yu-Gi-Oh

  • 26 сеп 2025 | 15:41
  • 890
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров избухна за победа на 500

Алекс "Rainwaker" Петров избухна за победа на 500

  • 26 сеп 2025 | 14:02
  • 438
  • 0
Paper Rex и Fnatic стартираха плейофите във VALORANT Champions с невероятни победи

Paper Rex и Fnatic стартираха плейофите във VALORANT Champions с невероятни победи

  • 26 сеп 2025 | 12:41
  • 578
  • 0
Top Esports се класира на Worlds 2025

Top Esports се класира на Worlds 2025

  • 26 сеп 2025 | 10:18
  • 494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17629
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132376
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61898
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4784
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2039
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2465
  • 3