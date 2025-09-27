500 се спаси от отпадане в Полша

Турнирът по Counter-Strike - Birch Cup, който се провежда в Гданск, Полша, можеше да се окаже приключил за отбора с българско ядро - 500 Esports. Това се случи, след като "червените" допуснаха поражение от големия тим на Liquid по-рано днес с 9-13.

След това обаче 500 се спаси от отпадане във втория си мач за деня, в който срещна BetClic. Алекс "Rainwaker" Петров и компания надиграха полския си опонент с 2:0 (19-17, 13-8).

От 20:00 часа днес 500 ще срещне друг домакинстващ състав - този на ESC, в двубой, който ще определи кой тим ще продължи към плейофите и кой ще отпадне.