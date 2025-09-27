Хайденхайм с първи успех за сезона

Тимът на Хайденхайм записа първи успех за сезона, след като спечели у дома с 2:1 срещу Аугсбург. Тимът успя да изкове първите си три точки след голове в началото на второто полувреме. С победата Хайденхайм се изравни с днешния си съперник, който не върви никак добре и инкасира четвърта поредна загуба.

През първата част двата отбора си размениха по една опасна ситуация. Седрик Цезигер от Аугсбург можеше да открие в 18-ата минута, но ударът му с глава мина над гредата. Домакините пък отговориха с два опасни изстрела на Сирлорд Конте, които минаха встрани.

През втората част обаче домакините успяха да нанесат своя удар. Още в 47-ата минута Конте центрира добре към Микел Кауфман, който с едно докосване не остави шансове на стража на Аугсбург Фин Дамен - 1:0 за Хайденхайм. Само седем минути по-късно домакините удвоиха аванса си. При това попадение Кауфман и Конте размениха ролите си, като голмайсторът проби отдясно след добра контраатака и намери много активният футболист от Сиера Леоне, който не сгреши - 2:0 за домакините.

До края на срещата Аугсбург натисна, но стражът на Хайденхайм се справи добре и в 60-ата минута отрази опасен удар на Фабиан Рийдер. До края на срещата гостите успяха все пак да вкарат почетен гол в дългото продължение на мача. Рийдер центрира добре към Филип Титц, който отблизо успя да намали резултата на 2:1. За повече обаче нямаше време и Хайденхайм се поздрави с първа победа в първенството.

Снимки: Imago