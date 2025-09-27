Популярни
  • 27 сеп 2025 | 05:59
  • 1061
  • 0
Силна четвърта част донесе победата на Берое над Шумен

Берое победи Шумен с 85:71 и спечели третото място в първото издание на турнира за Купа "Стара Загора", който се проведе в зала "Общинска". Победата за домакините дойде след изключително силна четвърта част.

Първата четвърт на двубоя бе равностойна и завърши при резултат 19:18 в полза на старозагорци, но на полувремето тимът на Шумен поведе с 39:33. След нови десет минути игра резултатът бе 63:58 в полза на гостите. Берое изигра много силна последна четвърт и успя да обърне развоя на мача, което донесе и трето място в домакинския четиристранен турнир.

По-рано днес кипърският АЕЛ (Лимасол) стана първият победител в надпреварата, побеждавайки Спартак (Плевен) със 77:65. Във вчерашния първи ден на надпреварата Спартак (Плевен) победи Шумен с точка разлика - 75:74, а Берое загуби от АЕЛ с 60:71. 

Това са последните контролни срещи за българските отбори, които взеха участие в надпреварата за Купа "Стара Загора", преди началото на новия сезон в Sesame НБЛ, който ще започне на 4 октомври.

