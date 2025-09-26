Националният тим до 19 години е с номинация в анкетата "Жена на годината"

Българският национален отбор по волейбол за жени до 19 години получи номинация в анкетата "Жена на годината" на списание Grazia, съобщават от БФВ в петък. През това лято националките на България спечелиха световната титла в своята възрастова групана шампионата в Хърватия.

"Тази година се превърна в още по-успешна по отношение на спорта, след като националният отбор по волейбол за жени под 19 години спечели златото на Световното първенство в Хърватия", се казва в информацията на организаторите на анкетата, която отбелязва своето 20-то издание.

Българските националки Димана Иванова, Александра Китипова, Калина Венева, Вяра Парапунова, Деница Ангелова, Дарина Нанева, Симона Иванова, Една Тодорова, Стефани Дянкова, Елисавета Сариева и Виктория Нинова спечелиха титлата на Мондиал 2025 до 19 години.