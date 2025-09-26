Федерер и Надал пожелаха успех на Европа за Купа Райдър

Роджър Федерер изпрати послание за късмет на отбора на Европа за Купа Райдър заедно със своя приятел Рафаел Надал. Швейцарската и испанската тенис звезда наскоро се оттеглиха от спорта, но двамата често са забелязвани заедно на голф игрището. Двамата редовно се появяват в социалните мрежи и изглежда са изградили истинско приятелство извън корта.

Във видеото Роджър пожелава успех на отбора на Европа за Купа Райдър, докато камерата се завърта към Рафа, който изпълнява драйв удар.

Купа Райдър ще се проведе на 26–28 септември на игрището Bethpage Black в Ню Йорк.