Скот Паркър смята, че Кайл Уокър може отново да си спечели място в националния отбор

Мениджърът Скот Паркър подкрепи Кайл Уокър за завръщане в националния тим на Англия по футбол. 35-годишният десен бек беше най-солидното лятно попълнение на Бърнли преди дебюта на отбора обратно във Висшата лига и направи силен старт на сезона в състава, воден от Паркър.

Футболистът е само на 4 мача до натрупването на 100 за английския държавен тим, а последният му двубой за страната беше през юни в контролата срещу Сенегал. Той обаче не попадна сред най-скорошните избраници на селекционера Томас Тухел.

Попитан дали Кайл Уокър може да привлече вниманието на Тухел в Бърнли, Скот Паркър отговори: "Определено може. При последното му представяне за нас той беше най-добрият на терена. Мисля, че е абсолютно невероятен."

"Сега Кайл има различна роля и показва различна страна в играта си, която ще бъде подложена на изпитание много повече от всякога, но когато си на нивото, на което е той, това не е проблем. Нямам съмнение, че може да си проправи път и да бъде в и около националния отбор на Англия", продължи мениджърът на Бърнли.

"Кайл беше огромна придобивка за нас, опитът и качествата му също. Изглежда сякаш винаги се обръщаме към него и говорим за неговия опит, но мисля, че качествата му са нещо, което всички сме виждали за кратък период от време. Най-големият комплимент, който мога да направя на Кайл, е реакцията му към различната среда и различния начин на игра с нас в сравнение с тези, с които вероятно е свикнал. Никак не се съмнявах, че, взимайки Кайл, той ще прегърне всяка частица от това и той наистина го направи. Не съм виждал дори следа от чувство на неудовлетвореност, а всъщност видях наистина позитивно насърчаване и желание за подкрепа. Това е нещото, от което съм най-доволен", добави Скот Паркър.

Уокър ще направи първото си завръщане срещу бившия си клуб Манчестър Сити на стадион "Етихад" в събота.

Снимки: Imago