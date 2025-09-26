Популярни
  3. Колаборация с електронен спорт превърна Неймар в карта от Yu-Gi-Oh

  • 26 сеп 2025 | 15:41
  • 889
  • 0
От компанията, разрабочик на някои от най-популярните видеоигри - Konami, обявиха едно доста изненадващо партньорство между две свои популярни поредици - електронния спорт eFootball и легендарната игра Yu-Gi-Oh. Събитието ще продължи до 23 октомври, като ще носи специални бонуси и в двете игри.

Най-голямата атракция е специалната карта, която превръща футболната суперзвезда Неймар в една от най-емблематичните фигури в Yu-Gi-Oh - Тъмния магьосник. Всеки, който влезе в eFootball в този период, ще получи ексклузивното допълнение.

Снимка: KONAMI

