Колаборация с електронен спорт превърна Неймар в карта от Yu-Gi-Oh

От компанията, разрабочик на някои от най-популярните видеоигри - Konami, обявиха едно доста изненадващо партньорство между две свои популярни поредици - електронния спорт eFootball и легендарната игра Yu-Gi-Oh. Събитието ще продължи до 23 октомври, като ще носи специални бонуси и в двете игри.

Най-голямата атракция е специалната карта, която превръща футболната суперзвезда Неймар в една от най-емблематичните фигури в Yu-Gi-Oh - Тъмния магьосник. Всеки, който влезе в eFootball в този период, ще получи ексклузивното допълнение.

Снимка: KONAMI