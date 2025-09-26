Популярни
  Paper Rex и Fnatic стартираха плейофите във VALORANT Champions с невероятни победи

  26 сеп 2025 | 12:41
Отборите на Paper Rex и Fnatic и се наложиха съответно над G2 Esports и DRX с по 2:1 и си гарантираха директен сблъсък за място във финала на горната част на схемата, където ги чака още по-голям шанс да вдигнат трофея и чек от 1 млн. долара.

Двубоят между Paper Rex и G2 оправда очакванията за зрелище. След оспорвана първа карта Lotus, "самураите" върнаха серията на Corrode след продължения. PRX нямаха проблеми да затворят всичко на Ascent.

Другата серия донесе може би най-голямата изненада. DRX започна вихрено на Haven, но Fnatic спечелиха картата с 13:11. Корейците отговориха на Ascent убедително. На решителната Lotus европейците не оставиха шанс на съперниците си и спечелиха с 2:1.

Така Paper Rex и Fnatic ще се изправят един срещу друг в пряк двубой за място във финала на горния поток, а G2 и DRX слизат в потока на загубилите.

Снимка: Riot Games

