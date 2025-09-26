"Моряците" с добра успеваемост в нападение

Двубоят срещу Септември на "Тича" ще бъде идеална възможност за Черно море да прибави три точки към актива си, въпреки че столичани, в кратката история между двата отбора, са един от неудобните съперници на "моряците". По-интересен е фактът, че до този момент варненци са отбелязали 14 гола в първенството, а 10 от тях са на сметката на триото в нападение Николай Златев (5), Георги Лазаров (4) и Селсо Сидни(1).

"Моряците" в стремеж към трета поредна победа

Две отбелязани попадения има и полузащитникът Асен Чандъров. Проблемите на "моряците" са в средата на терена, където липсата на Берк Бейхан и невъзстановения след контузия Димитър Тонев лимитират избора на треньорския щаб на Черно море.



Пламен Трендафилов