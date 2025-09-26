Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" с добра успеваемост в нападение

"Моряците" с добра успеваемост в нападение

  • 26 сеп 2025 | 11:27
  • 2445
  • 0

Двубоят срещу Септември на "Тича" ще бъде идеална възможност за Черно море да прибави три точки към актива си, въпреки че столичани, в кратката история между двата отбора, са един от неудобните съперници на "моряците". По-интересен е фактът, че до този момент варненци са отбелязали 14 гола в първенството, а 10 от тях са на сметката на триото в нападение Николай Златев (5), Георги Лазаров (4) и Селсо Сидни(1).

"Моряците" в стремеж към трета поредна победа
"Моряците" в стремеж към трета поредна победа

Две отбелязани попадения има и полузащитникът Асен Чандъров. Проблемите на "моряците" са в средата на терена, където липсата на Берк Бейхан и невъзстановения след контузия Димитър Тонев лимитират избора на треньорския щаб на Черно море.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1841
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4362
  • 2
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2229
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1063
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1316
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16010
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130825
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59942
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4362
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1841
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2229
  • 3