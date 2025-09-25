Официално: Джонатан "EliGE" Яблоновски се завърна в Liquid

След като преди часове от организаторите на Fragadlphia обявиха името на Джонатан "EliGE" Яблоновски в отбора на Liquid за предстоящия им турнир, сега организацията официализира трансфера.

He's coming home. Welcome @EliGE back to Team Liquid CS 🇺🇸 pic.twitter.com/bUm9IPPMQz — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) September 25, 2025

28-годишният EliGE беше извън играта от август, когато бе изваден от състава на FaZe. Сега той се присъединява отново към организацията, за която игра близо осем години и постигна най-големите си успехи.

Яблоновски потърси нов стартв Complexity, но там успя да стигне само до една титла, а сега "кончетата" се надяват завръщането на своя дългогодишен лидер да върне отбора към славните години.