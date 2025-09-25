Бивша звезда от НБА бе хваната със забранено вещество

Бившият носител на наградата за "Шести играч на година" в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Монтрезл Херъл бе освободен от тима на Аделаида 36ърс, за който трябваше да играе през този сезон.

31-годишният американец се раздели с австралийския си тим, след като стана ясно, че в допинг-пробата му е било открито веществото делта-9-тетрахидроканабинол. Това е активната съставка на марихуаната.

Херъл е дал положителната проба по време на престоя си в тима на Синцзян Флайинг Тайгърс от китайското баскетболно първенство в края на миналия сезон. От Аделаида посочиха, че са подписали с центъра преди да имат информацията за положителния тест и сега нямат друг избор, освен да го освободят от състава си.

Проблемът за Херъл обаче е, че забранената субстанция се третира като допинг и сега той е заплашен от двугодишно наказание.

В кариерата си в НБА, която продължи между 2015 и 2023 година, той игра за Хюстън Рокетс, Лос Анджелис Клипърс, Лос Анджелис Лейкърс, Вашингтон Уизардс, Шарлът Хорнетс и Филаделфия 76ърс.

