Организаторите на Fragadelphia официализираха трансфера на легендата EliGE в Liquid

  • 25 сеп 2025 | 12:26
  • 358
  • 0
Организаторите на Fragadelphia официализираха трансфера на легендата EliGE в Liquid

Отборът на Liquid официално включи Джонатан "EliGE" Джаблоновски като пети играч в състава си за турнира Fragadelphia Blocktober/ 28-годишната легенда на северноамериканския CS вече осем години бе част от Liquid, а слуховете за завръщането му се засилиха след преминаването на Ръсел "Twistzz" Ван Дълкен във FaZe.

EliGE беше на резервната скамейка от август, когато FaZe го освободиха, за да дадат място на Jakub "jcobbb" Pietruszewski. В рамките на осемте си месеца в отбора той поддържаше рейтинг 1.11, но въпреки стабилната му игра тимът така и не намери формулата за успех през първата половина на годината.

