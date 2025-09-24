Клуб от Саудитска Арабия иска да участва в Адриатическата лига

Клуб от Саудитска Арабия е изразил сериозен интерес да участва в Адриатическата лига, твърди сръбското издание Meridian Sport.

Представители на въпросния баскетболен отбор, включително саудитски шейх, вече са посетили Балканите, за да проучат възможността за влизане в международната надпревара, която отдавна надрасна първоначално замислените граници и сега се позиционира като регионална, паневропейска платформа.

Пътят от интерес до участие обаче все още е дълъг и сложен. Технически, финансови и организационни въпроси остават нелек казус за разрешаване - от логистиката на пътуванията до корекции в календара и търговски права, но дискусиите бележат потенциално историческо разширяване на Адриатическата лига, пише Meridian Sport.

През новия сезон в Адриатическата лига отново ще участва отборът на Дубай, като този сезон той ще се включи и в Евролигата. В Адриатическата лига ще играе и австрийският Виена, чийто екип ще носи българският национал Борислав Младенов.