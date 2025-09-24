Toucouille се завръща в професионалния League of Legends след тежки здравословни проблеми

Френският мидлейнър Лоик "Toucouille" Дюбоа обяви, че отново ще се състезава на професионалната сцена в League of Legends. Играчът, състезавал се преди време в отбори като FlyQuest, Team GO и Keyd Stars, през последните години беше активен като стриймър и контент креатор в бразилската организация Ilha das Lendas.

През май 2025 г. Toucouille разкри, че страда от рядко заболяване, което му е причинявало сериозни болки и го е спряло от активна кариера. Сега обаче французинът изглежда готов да направи голямото си завръщане и отново да покаже потенциала, заради който спечели симпатиите на феновете още преди години.

Снимка: LOL Esports