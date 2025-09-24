Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Toucouille се завръща в професионалния League of Legends след тежки здравословни проблеми

Toucouille се завръща в професионалния League of Legends след тежки здравословни проблеми

  • 24 сеп 2025 | 11:47
  • 353
  • 0
Toucouille се завръща в професионалния League of Legends след тежки здравословни проблеми

Френският мидлейнър Лоик "Toucouille" Дюбоа обяви, че отново ще се състезава на професионалната сцена в League of Legends. Играчът, състезавал се преди време в отбори като FlyQuest, Team GO и Keyd Stars, през последните години беше активен като стриймър и контент креатор в бразилската организация Ilha das Lendas.

През май 2025 г. Toucouille разкри, че страда от рядко заболяване, което му е причинявало сериозни болки и го е спряло от активна кариера. Сега обаче французинът изглежда готов да направи голямото си завръщане и отново да покаже потенциала, заради който спечели симпатиите на феновете още преди години.

Снимка: LOL Esports

Следвай ни:

Още от eSports

Звездата s1mple с първи трофей като играч на BC.Game

Звездата s1mple с първи трофей като играч на BC.Game

  • 24 сеп 2025 | 10:35
  • 319
  • 0
Френски клуб представи амбициозен състав

Френски клуб представи амбициозен състав

  • 23 сеп 2025 | 17:17
  • 952
  • 0
Близо10 отбора искат мястото на KOI във VCT EMEA

Близо10 отбора искат мястото на KOI във VCT EMEA

  • 23 сеп 2025 | 14:14
  • 440
  • 0
Liquid се разделя с легендата Impact

Liquid се разделя с легендата Impact

  • 23 сеп 2025 | 12:59
  • 430
  • 0
Gaimin Gladiators отново има свой отбор по Counter-Strike

Gaimin Gladiators отново има свой отбор по Counter-Strike

  • 23 сеп 2025 | 11:40
  • 351
  • 0
Успех и поражение в днешния ден за 500 Esports

Успех и поражение в днешния ден за 500 Esports

  • 22 сеп 2025 | 21:16
  • 1499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 44168
  • 84
Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 9842
  • 11
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 74
  • 0
Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 490
  • 0
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 934
  • 1
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 5508
  • 14