Близо10 отбора искат мястото на KOI във VCT EMEA

Ръководителят на VALORANT Esports в Riot Games Даниел Рингланд внесе яснота за въпроса относно заместниците на KOI във VCT EMEA. Той обяви, че близо десет организации се борят за мястото на испанския тим. Дотук се стигна, след като в началото на месеца стана ясно, че от организацията са нарушили договорното споразумение.

VCT EMEA fans,



I want to take a moment to share an update on the open slot in our league. A week ago, we launched an invite-only selection process to find our next partner team. We invited ten orgs with strong ties to VALORANT Esports in EMEA – including our outgoing visitor… — Daniel Ringland (@RiotStupendous) September 22, 2025

Процедурата по избор стартира преди около седмица и повтаря първоначалния процес по кандидатстване за създаването на лигата. Тогава Riot Games наложи строги критерии за одобрение, които сега отново важат, макар и за едно-единствено свободно място.

Movistar KOI няма да се състезава във VCT EMEA

Рингланд потвърди, че новият отбор ще бъде обявен през октомври, след края на Champions Paris 2025.