Близо10 отбора искат мястото на KOI във VCT EMEA

Ръководителят на VALORANT Esports в Riot Games Даниел Рингланд внесе яснота за въпроса относно заместниците на KOI във VCT EMEA. Той обяви, че близо десет организации се борят за мястото на испанския тим. Дотук се стигна, след като в началото на месеца стана ясно, че от организацията са нарушили договорното споразумение.
Процедурата по избор стартира преди около седмица и повтаря първоначалния процес по кандидатстване за създаването на лигата. Тогава Riot Games наложи строги критерии за одобрение, които сега отново важат, макар и за едно-единствено свободно място.
Movistar KOI няма да се състезава във VCT EMEA
Рингланд потвърди, че новият отбор ще бъде обявен през октомври, след края на Champions Paris 2025.