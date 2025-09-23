Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен ще стартира в евротурнирите с домакинство срещу хървати

Спартак Плевен ще стартира в евротурнирите с домакинство срещу хървати

  • 23 сеп 2025 | 12:41
  • 191
  • 1
Спартак Плевен ще стартира в евротурнирите с домакинство срещу хървати

Спартак Плевен напомни на привържениците си, че на 1 октомври ще стартира участието си в новия сезон на Европейската северна баскетболна лига за мъже (ENBL).

"Днес, 23 септември, сряда, се открива 5-тия сезон в ENBL с мачове в Австрия, Германия и Нидерландия. Очакваме ви на 1 октомври, сряда от 19:00 часа в "Балканстрой" за нашия откриващ мач срещу Дубрава Загреб", информираха от клуба в социалните мрежи.

Плевенчани започват новия сезон именно с домакинство на хърватския Дубрава на 1 октомври. За Спартак следват още едно домакинство на чешкия Оломуцко на 15 октомври и гостуване на косовския Пея на 28 октомври.

Спартак Плевен ще гостува на гръцкия Ираклис на 12 ноември. През декември за българския отбор предстоят две домакинства - на 9 декември на латвийския Ригас Зели и на 17 декември срещу британския Нюкасъл Ийгълс.

На 20 януари 2026 година Спартак ще изиграе и последния си мач от основната фаза на турнира, като тогава ще гостува на полския Джики Варшава.

Българският състав приключи участието си в Европейската северна баскетболна лига през миналия сезон 2024/2025 с една победа и седем загуби.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

16-годишен юноша на Миньор 2015 пред дебют за първия тим на перничани

16-годишен юноша на Миньор 2015 пред дебют за първия тим на перничани

  • 23 сеп 2025 | 09:37
  • 454
  • 0
Кошмарна контузия вади за дълго време ключова фигура на Хюстън Рокетс

Кошмарна контузия вади за дълго време ключова фигура на Хюстън Рокетс

  • 23 сеп 2025 | 09:20
  • 794
  • 0
Ник Калатес за Янис Адетокунбо: Не очакваш един от тримата най-добри играчи в света да се държи така

Ник Калатес за Янис Адетокунбо: Не очакваш един от тримата най-добри играчи в света да се държи така

  • 23 сеп 2025 | 08:54
  • 1242
  • 0
Белинели остава във Виртус Болоня, но на нова позиция

Белинели остава във Виртус Болоня, но на нова позиция

  • 22 сеп 2025 | 18:19
  • 719
  • 0
Олимпиакос се прицели в гард на Партизан

Олимпиакос се прицели в гард на Партизан

  • 22 сеп 2025 | 16:22
  • 968
  • 0
Шенгюн копира Йокич след ЕвроБаскет: Зад всичко се крие облог

Шенгюн копира Йокич след ЕвроБаскет: Зад всичко се крие облог

  • 22 сеп 2025 | 15:48
  • 1187
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 10375
  • 26
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 3662
  • 1
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 5545
  • 2
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 6936
  • 13
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 41394
  • 45
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 100292
  • 126