Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Карате клуб "Цанев" за 16-ти път абсолютен шампион на България

Карате клуб "Цанев" за 16-ти път абсолютен шампион на България

  • 22 сеп 2025 | 16:59
  • 97
  • 0
Карате клуб "Цанев" за 16-ти път абсолютен шампион на България

За 16-ти пореден път Карате клуб „Цанев“ стана абсолютен шампион на България в комплексното класиране. През уикенда в Габрово се проведе едно от най-големите състезания от Държавния спортен календар на Българската национална федерация по карате за 2025 г. – Националната купа. В надпреварата участие взеха над 550 състезатели от рекордните 43 клуба.

„Отлично представяне с четири спечелени медала. Това беше първата ми титла при мъжете – изключително оспорвани и резултатни мачове. След три победи с 3:2 точки, 7:2 и 5:4, успях да завоювам индивидуалната си титла. Спечелихме национални титли както индивидуално, така и отборно на „кумите“, а в дисциплината „ката“ станахме вицешампиони“, коментира треньорът на КК „Цанев“ Тунджай Тасим.

Той подчерта, че достойно са се представили и най-малките състезатели от клуба. Сред тях Арсен Али спечели сребърен медал при момчетата, набор 2015 г., в категория над 46 кг.

„Гордея се с вас, деца! Успехът е много близо и знам, че ще го извоювате!“, допълни още Тунджай Тасим.

Текст и снимки: Гюнер Шукри.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Робърт Уитакър мечтае за битка с Шон Стрикланд

Робърт Уитакър мечтае за битка с Шон Стрикланд

  • 22 сеп 2025 | 14:14
  • 499
  • 0
България с три медала от силен турнир преди Световното по таекуондо

България с три медала от силен турнир преди Световното по таекуондо

  • 22 сеп 2025 | 13:40
  • 1019
  • 0
Кметът на село Факия за Sportal.bg: Станка Златева не пожела да хапне нищо

Кметът на село Факия за Sportal.bg: Станка Златева не пожела да хапне нищо

  • 22 сеп 2025 | 13:13
  • 7232
  • 7
Даниел Александров загуби в репешажите на Световното в Загреб

Даниел Александров загуби в репешажите на Световното в Загреб

  • 22 сеп 2025 | 00:40
  • 1728
  • 1
Българските състезатели спечелиха още три медала на Европейската купа по джудо в Скопие

Българските състезатели спечелиха още три медала на Европейската купа по джудо в Скопие

  • 21 сеп 2025 | 21:59
  • 542
  • 0
Нови два медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Нови два медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

  • 21 сеп 2025 | 18:24
  • 966
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 69441
  • 58
Остават часове до връчването на "Златната топка"

Остават часове до връчването на "Златната топка"

  • 22 сеп 2025 | 14:45
  • 9831
  • 19
11-те на Арда и Черно море

11-те на Арда и Черно море

  • 22 сеп 2025 | 16:54
  • 695
  • 0
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 1134
  • 0
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 17423
  • 1
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 34630
  • 12