Карате клуб "Цанев" за 16-ти път абсолютен шампион на България

За 16-ти пореден път Карате клуб „Цанев“ стана абсолютен шампион на България в комплексното класиране. През уикенда в Габрово се проведе едно от най-големите състезания от Държавния спортен календар на Българската национална федерация по карате за 2025 г. – Националната купа. В надпреварата участие взеха над 550 състезатели от рекордните 43 клуба.

„Отлично представяне с четири спечелени медала. Това беше първата ми титла при мъжете – изключително оспорвани и резултатни мачове. След три победи с 3:2 точки, 7:2 и 5:4, успях да завоювам индивидуалната си титла. Спечелихме национални титли както индивидуално, така и отборно на „кумите“, а в дисциплината „ката“ станахме вицешампиони“, коментира треньорът на КК „Цанев“ Тунджай Тасим.

Той подчерта, че достойно са се представили и най-малките състезатели от клуба. Сред тях Арсен Али спечели сребърен медал при момчетата, набор 2015 г., в категория над 46 кг.

„Гордея се с вас, деца! Успехът е много близо и знам, че ще го извоювате!“, допълни още Тунджай Тасим.

Текст и снимки: Гюнер Шукри.