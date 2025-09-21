Популярни
Кравиш и Уникаха вдигнаха още един трофей

  • 21 сеп 2025 | 23:22
Кравиш и Уникаха вдигнаха още един трофей

Уникаха триумфира във финала NBA G League United със 71:61. Националът на България Дейвид Кравиш завърши с 4 точки и 4 борби. Килиан Тили вкара 14 точки, а 12 добави Тайлър Калиноски, който стана MVP на турнира. Кендрик Пери беше избран за Играч на мача след 11 точки, 5 борби и 5 асистенции. Джейдън Шакелфорд наниза 17 за американския тим.

Преди финала Уникаха победи Алахли със 73:61 и японския Утсуномия Брекс с 97:68, след съответно 6 и 7 точки на Кравиш.

Така Уникаха стана първият отбор, който защити успешно своята Интерконтинентална купа в последните 47 години. Уникаха пък донесе 24-ти трофей в Европа, като 12 от тях са спечелени от испански клубове. За последно Реал Мадрид триумфира с купата в три поредни издания – между 1976 и 1978 г.

Български национал преподписа с победителя в Шампионската лига
Български национал преподписа с победителя в Шампионската лига

Уникаха участва в турнира след спечелването на втория пореден трофей от Шампионската лига на ФИБА през май.

Либийският Алахли пък стана първият африкански клуб, който стигна до подиум в турнира, след като надви бразилския Фламенго с 91:82.

