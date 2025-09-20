Популярни
  Хамбургер ШФ
  2. Хамбургер ШФ
  След повече от седем години Хамбургер победи в Бундеслигата

След повече от седем години Хамбургер победи в Бундеслигата

  20 сеп 2025 | 18:55
След повече от седем години Хамбургер победи в Бундеслигата

След дълго чакане - повече от седем години - Хамбургер ШФ пак спечели мач в елита на германския футбол. Завърналият се в Първа Бундеслига отбор надви последния в класирането Хайденхайм с 2:1 у дома в двубой от четвъртия кръг. За последно бившият първенец в КЕШ беше побеждавал като елитен състав на 12 май 2018 година във финалната си среща преди изпадането.

Лука Вушкович вдигна “Фолкспаркщадион” на крака в 42-рата с попадение за 1:0. Съотборникът му Раян Филип удвои в 59-ата, за да донесе добър аванс “шпортфейран”. Тимът на Хайденхайм успя единствено да намали, но чак в добавено време чрез Адам Коле.

В края на октомври на двата отбора им предстои нов директен сблъсък, но в турнира за Купата на Германия, като този път домакин ще е Хайденхайм.

